Banche,a Commissione proposte gruppi per relazione

Convergenza fra le forze politiche sulla Procura Nazionale per i reati finanziari nelle proposte che i Gruppi parlamentari e singoli parlamentari hanno fatto pervenire alla Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, in vista della relazione finale mentre cresce il consenso per rinnovare la Commissione anche nella prossima legislatura.

Entro il termine delle 13 sono giunte le proposte del Partito democratico (Sen. Marino); Movimento 5 Stelle (On. Sibilia); Forza Italia (On. Brunetta); Lega Nord (On. Tosato); Fratelli d'Italia (On.

Meloni); Federazione della Libertà (Sen. Augello); Gruppo Grandi Autonomie e Libertà (Sen. De Pin), oltre ai contributi degli onorevoli Dal Moro (PD) e Capezzone (Misto - Direzione Italia).

Secondo quanto deciso nell'ultima riunione dell'UPI, si legge ancora, le proposte di riforma del quadro legislativo e regolamentare saranno al centro della relazione che sarà presentata dal Presidente Casini alla prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

FORZA ITALIA CHIEDE PROCURA NAZIONALE E AGENZIA RATING UE Una Commissione Parlamentare di Vigilanza sul Sistema Bancario e Finanziario, la Procura nazionale per i reati economico-finanziari e l'istituzione di un'Agenzia di rating europea. Questi alcuni dei sei punti delle proposte dai Forza Italia per la relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, consegnati oggi al presidente Pier Ferdinando Casini. I punti predisposti incorporano e contengono anche le indicazioni arrivate dai gruppi di Fratelli d'Italia e della Federazione della libertà, spiega il partito azzurro. Gli altri punti prevedono la separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari (o speculative), la prevenzione di conflitti di interesse e del meccanismo delle "porte girevoli" e l'introduzione di uno "statuto speciale" per gli Specialisti in titoli di Stato e potenziamento dello staff del Tesoro

PD CHIEDE COMMISSIONE-BIS E DIALGO CON UE SU BAIL IN Ricostituzione della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario nella prossima legislatura, riforma della vigilanza per finalità e una Procura Nazionale per il contrasto ai reati finanziari. Queste alcune delle proposte depositate alla Commissione da parte del Pd. Nel documento si legge come "al di là di ogni valutazione di merito sui comportamenti degli esponenti delle autorità di vigilanza, il lavoro fatto da questa commissione evidenzia come gli attuali meccanismi non rappresentino il massimo dell'efficienza, tanto che gli scambi informativi tra Banca d'Italia e Consob, che pure ci sono stati, non sono stati in grado di produrre gli effetti auspicati per la effettiva tutela del risparmio". Il Partito democratico propone anche una normativa più estesa e incisiva per contrastare il fenomeno delle 'porte girevoli' fra pubblico e privato, la definizione di benchmark realistici e non arbitrariamente bassi per il valore delle sofferenze bancarie. Sulla tutela dei risparmiatori truffati il Pd ricorda i meccanismi di ristoro già varati e auspica, viste le regole del bail in, "una nuova interlocuzione con le Autorità europee

ANCHE DA M5S Sì A SUPERPROCURA Istituire, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, una procura speciale del settore bancario e finanziario e predisporre un codice di procedura ad hoc; istituire, nell'ambito di una modifica del codice di procedura civile ovvero del codice di procedura predisposto ad hoc per la procura speciale del settore bancario e finanziario, una class action che fornisca chiare ed accessibili modalità procedurali ai cittadini che vogliano unirsi in un gruppo omogeneo nei confronti di una banca che li abbia danneggiati. Sono queste alcune delle principali proposte presentate dal M5S oggi alla commissione di inchiesta sulle banche.