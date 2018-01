Usa:se shutdown breve non peserà mercati

Se lo shutdown durerà appena qualche giorno o anche un paio di settimane, il vigore dei mercati di cui si vanta il presidente Usa Donald Trump probabilmente ne uscirà indenne. Ma se l'impasse dovesse rivelarsi più lunga, potrebbe intaccare la fiducia di consumatori e investitori, pesando sui mercati e sull'economia.

Economisti e consulenti d'investimento per lo più non prevedono che lo shutdown iniziato sabato duri così tanto da soffocare troppo l'economia.

Con le elezioni di medio termine a novembre, entrambi i partiti faranno in modo di evitare pene agli elettori.

Investitori e consumatori sono spinti dall'ottimismo per i tagli alle tasse decisi il mese scorso e l'economia è forte abbastanza per passare attraverso un breve shutdown. Ma per Randy Warren, ceo di Warren Financial Service, società di consulenza agli investimenti di Philadelphia, uno shutdown che si trascini per sei settimane o più a lungo - uno scenario inimmaginabile - potrebbe uccidere un mercato al rialzo e scoraggiare i consumatori.