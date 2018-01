Embraco,lettera a più alte cariche Stato

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - La chiusura dell'Embraco, con la perdita di 497 posti di lavoro, "è una catastrofe sociale" per un "territorio già pesantemente segnato dalla crisi". Lo scrivono i lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri (Torino) dell'azienda del gruppo Whirpool nella lettera consegnata oggi, a Torino, al presidente del Senato, Pietro Grasso, e che è stata inviata anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente della Camera Laura Boldrini.

"Una multinazionale - scrivono i lavoratori - non può cancellare i diritti di 497 cittadine e cittadini in questa maniera dopo avere sfruttato tutto quello che poteva! La Whirpool ha un debito con il nostro paese e non può abbandonarlo così. Noi tutti non lo meritiamo. L'Embraco deve continuare a produrre a Riva presso Chieri, Torino, Italia".