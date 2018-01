Tim: Genish con Cda a Parigi da Canal+

La trasferta parigina era in agenda a ridosso di Natale ma per gli impegni in vista delle festività incombenti è slittata di un mese, al 23 gennaio. Martedì consiglieri e sindaci di Tim guidati dal ceo Amos Genish e dal presidente Arnaud de Puyfointaine, che è di casa, saranno in visita alla sede di Canal+ nella capitale francese, dove ad accoglierli troveranno, tra gli altri Vincent Bollorè, il numero uno del gruppo che controlla sia la società televisiva transalpina sia Tim. L'appuntamento non cade a caso. E' appena stato riavviato il processo per la joint venture tra le due aziende contestata, nella prima versione, da Consob, consiglieri di minoranza e collegio sindacale. Ma importante per Vivendi nella partita aperta per la ricerca di un accordo con Mediaset. Gli 'ospiti' di Canal+ sono attesi a Parigi lunedì 22 gennaio e saranno poi impegnati in una mattinata di lavoro, da concludere con una colazione, il giorno successivo