Pmi: oltre 14mld minibond, 300 emissioni

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - A fine 2017 il numero di emissioni di minibond ha raggiunto quota 300 per un controvalore di oltre 14 miliardi di euro, per l'esattezza 14 miliardi e 338 milioni di euro. Anche se la mole maggiore è rappresentata da un basso numero (35) di operazioni, con un taglio molto grande (superiore a 150 milioni), nell'ultimo trimestre dell'anno si è registrato un netto aumento delle emissioni inferiori ai 50 milioni: 28 per 147 milioni, portando a 1,805 miliardi il conto complessivo del segmento. E' quanto risulta dagli ultimi dati del Barometro minibond.