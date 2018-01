Fondi Bei, in 10 anni 100 miliardi all'Italia

Gli oltre 12 miliardi del 2017 rappresentano un record di finanziamenti in Italia del gruppo Banca europea degli investimenti (Bei e Fei) che in 10 anni, dal 2008 allo scorso anno, hanno iniettato nuova finanza per 100 miliardi che hanno sostenuto investimenti del valore di oltre 270 miliardi. E' uno dei dati diffusi da Bei e ministero dell'Economia in una conferenza stampa con il ministro Pier Carlo Padoan e il vicepresidente Bei e presidente del Fondo europeo per gli investimenti Dario Scannapieco. "Io sono convinto, ma non vi dico il numero che ho in mente, che se la leva degli investimenti fosse pienamente utilizzata la nostra crescita, sia congiunturale sia strutturale, il suo potenziale, sarebbe molto più elevata", ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan.