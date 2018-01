Borsa: Tokyo, chiusura poco variata

(ANSA) - TOKYO, 19 GEN - La Borsa di Tokyo conclude gli scambi poco varata nell'ultima seduta della settimana, in scia alla correzione degli indici azionari statunitensi e in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali in Giappone. L'indice Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,19%, a quota 23.808,06. Sul mercato dei cambi lo yen si assesta poco sotto un valore di 111 sul dollaro, mentre è stabile sulla moneta unica, intono a quota 135.