Borsa: Milano riduce rialzo (+0,25%)

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Riduce il rialzo Piazza Affari nell'ultima parte della seduta (Ftse Mib +0,25%), sostenuta da Ferragamo (+3,38%), Generali (+2,41%) e Atlantia (+1,73%), mentre frena Creval, congelata al ribasso, che segna un calo teorico del 6,37%, il cui aumento di capitale da 700 milioni non partirà prima di metà febbraio. Giù anche Carige (-2,2%) insieme a Mediaset (-1,04%), con il dilatarsi dei tempi per la sentenza del Tar del Lazio sul ricorso presentato da Vivendi (+1,38%) contro la decisione dell'AgCom sulla doppia partecipazione dei francesi in Tim (+0,91%) e nel Biscione.