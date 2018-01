Borsa: Europa sale con futures Usa, Mila

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Prosegue in rialzo la seduta delle principali borse europee, con i futures Usa positivi.

Francoforte (+1%) e Milano (+0,75%) guidano i rialzi seguite da Parigi (+0,45%), Madrid (+0,33%) e Londra (+0,17%). In arrivo alle 16 gli indici dell'Università del Michigan, che misurano, tra le altre cose, la fiducia dei consumatori Usa, prevista in progresso in gennaio rispetto al mese precedente. Tra i titoli in evidenza si segnalano quelli del produttore di macchinari svizzero Oc Oerlikon (+5,78%), dopo ordini in Cina per circa 450 milioni di euro, della griffe sportiva Adidas (+5%) e di Steinhoff (+5%), titolare della catena Conforma, che ha sofferto in Borsa negli ultimi 2 mesi dopo aver annunciato irregolarità contabili. Bene EasyJet (+4,3%) e Lufthansa (+0,95%, più cauta invece Air France (+0,19%), il cui vertice ha incontrato ieri i commissari straordinari di Alitalia.