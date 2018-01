Borsa: Asia cauta su shutdown Usa

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - I mercati asiatici e dell'area del Pacifico concludono la settimana con una maggioranza di segni leggermente positivi, ma si mantengono cauti guardando anche agli Stati Uniti e alla proroga a breve della legge di bilancio per evitare lo shutdown, ossia la chiusura delle attività amministrative, approvata dalla Camera e ora al Senato.

Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,19% con l'indice Nikkei 225, Shanghai è in rialzo dello 0,3%, Hong Kong piatta e Shenzhen in calo di qualche frazione. Seul ha tenuto con l'indice principale Kospi (+0,18% finale), ma è scivolato (-2%) il paniere Kosdaq dei gruppi a minore capitalizzazione. In calo dello 0,15% Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, solida la Borsa di Singapore (+0,5%), deboli Bangkok e Giacarta, che si avviano alla chiusura in leggero calo.

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei.