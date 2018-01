Fitch, rischi politiche espansive dopo elezioni

In vista del voto in Italia, "siamo preoccupati che la politica fiscale possa diventare più espansiva dopo le elezioni. E che con una maggioranza fragile con rischio di voto anticipato potrebbe essere difficile prendere misure fiscali efficaci o adottare riforme impopolari.

Siamo però meno preoccupati di una deriva euroscettica populista" e "non riteniamo probabile un governo impegnato a portare l'Italia fuori dall'euro". Lo ha detto Michele Napolitano, a capo del rating sovrano sull'Europa occidentale in Fitch.