Scloby, +34% acquisti con saldi

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Nella prima settimana di saldi gli italiani hanno speso il 34% in più della settimana precedente, per comprare soprattutto capi di abbigliamento (88,70%), scarpe (68,21%) e accessori (43,02%). Tuttavia, rispetto al 2017, l'interesse per i saldi di inizio anno è diminuito: si registra infatti un calo del 18%. Emerge da un'analisi di Scloby, start up torinese che ha ideato un sistema che sostituisce i classici registratori di cassa con tablet e smartphone. L'aumento delle vendite - spiega il ceo Francesco Medda - ha avuto effetti anche sull'occupazione: mediamente è stato assunto un commesso in più in ogni negozio, mentre gli orari di attività risultano prolungati di circa 50 minuti. In aumento i pagamenti "smart" con carte contactless e Apple Pay (+40%). Scloby, che permette ai commercianti di raccogliere e analizzare big data del mondo retail in tempo reale, ha lanciato da poco una campagna di equity crowfunding su 'piattaforma mamacrowd.com' e ha raccolto 187.000 euro in venti giorni.