Ntv, risultati in crescita nel 2017

Ntv archivia il 2017 con ricavi per 454,9 milioni di euro, in rialzo del 24,8%, ed un utile netto di 33,8 milioni di euro, contro i 32,7 milioni del 2016.

L'Ebitda Adjusted (esclusi i costi straordinari), spiega una nota, raggiunge i 155,7 milioni di euro contro i 95 milioni del 2016, in crescita del 64%. Al netto degli ammortamenti e svalutazioni, pari a 29,5 milioni di euro contro i 32,5 milioni del 2016, con decremento del 9,4%, l'Ebit ammonta € 112,6 milioni contro i 62,4 milioni del 2016, in aumento dell'80,3%.

Nel corso del 2017 Italo ha trasportato 12,8 milioni di passeggeri, contro gli 11,1 milioni del 2016, con un incremento del 15,3%. A valle dei risultati si è proposto all'Assemblea un dividendo di 30 milioni di euro pagabile a luglio 2018. Il Cda, infine, ha approvato la politica dei dividendi per il triennio 2018/2020, che prevede di proporre all'assemblea per la distribuzione di dividendi tra il 50% e il 70% del risultato netto e la possibilità di pagamento di acconti.