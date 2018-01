Illy, con ripresa comincia Health Age

(ANSA) - TRIESTE, 18 GEN - "Se non fossi ottimista non potrei fare l'imprenditore" e dunque non solo la ripresa economica c'è, ma l'umanità, sta per entrare nella Health Age, era dell' altruismo, in cui l'uomo ritroverà l'armonia con il cosmo, "una rivoluzione epocale", una sorta di "nuovo Rinascimento". Lo prevede Andrea Illy, presidente di illycaffè e di Fondazione Altagamma, basandosi sugli studi di Nicolai Kondratiev che teorizzò macrocicli economici di 55 anni legati all'avvento di nuove tecnologie.

In una lunga intervista all'ANSA, Andrea Illy parla anche di Jobs act. Un parere? "Positivo, ha creato posti di lavoro.

Magari tecnicamente sarà imperfetto ma ha portato dei risultati.

Meglio la cosa giusta al momento sbagliato che la cosa sbagliata al momento giusto".