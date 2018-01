Francia-Germania,ottimisti voto Italia

(ANSA) - PARIGI, 18 GEN - "Restiamo ottimisti sul fatto che anche in Italia le forze pro-europee vinceranno come già accaduto in Olanda e in Francia": lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Peter Altmaier, a Parigi con il francese, Bruno Le Maire. "Non sono siamo affatto preoccupati. - ha detto Altmeier - Le elezioni fanno parte di ogni sistema democratico, abbiamo avuto il voto in Germania, Lussemburgo, credo che sia assolutamente saggio in quanto ministri nazionali non immischiarci nelle campagne elettorali dei nostri vicini".

"Condivido tutto", gli ha fatto eco Le Maire.