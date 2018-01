Borsa: Europa senza scosse,Milano +0,23%

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Le Borse europee proseguono a metà giornata senza grandi scossoni con lievi acquisti su industriali e finanziari. L'indice d'area Stoxx 600 è piatto ad un +0,04%.

Si appesantisce Londra che lascia sul terreno lo 0,4% mentre Parigi sale di un marginale 0,18%. La Piazza migliore resta Francoforte (+0,38%). Ed è poco mossa anche Milano con il Ftse Mib che registra un +0,23% a 23.565 punti. Tra i titoli che tengono a galla il listino Banca Generali (+2,36%)) e Cnh (+1,91%) dopo alcuni sedute in calo. Si confermano poi gli acquisti su Azimut (+1,69%), in scia ai conti 2017 e al maxidividendo e Stm (+1,63%) che recentemente Socgen ha indicato come 'new buy'. Sotto pressione restano Campari (-2,42%) cui Deutsche ha abbassato la raccomandazione ad hold, e i bancari nonostante Bruxelles abbia indicato risultati incoraggianti sul fronte degli Npl. Le vendite zavorrano Banco Bpm (-1,8%) che secondo rumors avrebbe accelerato sulla cessione delle attività di banca depositaria, Bper (-1,7%) e Ubi (-1,25%).