Albacina,intesa Whirlpool-Ariston Thermo

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 18 GEN - Accordo tra Ariston Thermo, gruppo globale tra i leader nel settore del comfort termico, e Whirlpool (elettrodomestici) per la reindustrializzazione dello stabilimento di Albacina (Ancona).

Ariston Thermo realizzerà presso il sito un centro di competenza per la progettazione e produzione di tecnologie rinnovabili avanzate per il comfort termico. Albacina ospiterà le attività progettuali, di laboratorio e produttive relative a questi nuovi prodotti. Il nuovo centro sarà inoltre dotato delle metodologie produttive più innovative del Gruppo, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, della gestione del flusso produttivo e della minimizzazione di sprechi e perdite, incentrate sulla metodologia WCM (World Class Manufacturing).