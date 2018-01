Istat: prosegue la corsa del 'mattone'

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - La corsa del 'mattone' non conosce pause e nei primi sei mesi del 2017 mette a segno quelli che l'Istat definisce rialzi significativi. Dall'indagine sui permessi per costruire emerge, infatti, come nel complesso del semestre si registri "una crescita tendenziale diffusa". Tanto che si rileva un balzo dell'11,7% su base annua per le abitazioni in nuovi fabbricati residenziali (+11,8% la superficie utile abitabile). A parte le case, i metri quadrati aumentano anche per il resto, dai capannoni ai negozi, dagli uffici ai laboratori. Per il cosiddetto 'non residenziale' l'impennata è del 37,7% in termini di superficie. Guardando solo ai primi tre mesi del 2017 l'Istat segna per la nuova edilizia non residenziale addirittura un incremento del 49,8%. Si tratta, fa notare lo stesso ufficio di statistica, dell'aumento tendenziale record rispetto agli ultimi dieci anni (dato che però risente del confronto con un periodo particolarmente debole).