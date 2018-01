Elezioni: S&P,più fiducia con continuità

(ANSA) - MILANO, 17 JAN - "Commentiamo i fatti e non le promesse elettorali e non i programmi". È la ferma posizione del capo economista di S&P Area Emea Jean-Michel Six secondo il quale "c'è sempre incertezza prima delle elezioni italiane, anche se poi l'economia procede comunque anche se non rapidamente come speravamo, ma noi come agenzia di rating non facciamo commenti". Secondo il responsabile per l'Italia Roberto Paciotti "gli investitori esteri sono più fiduciosi e disposti a investire in un Paese in cui c'è continuità".