Borsa:Milano giù (-0,17%), Carige (+4%)

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - La Borsa di Milano riduce le perdite e prosegue le contrattazioni con il Ftse Mib in calo dello 0,17% a 23.489 punti. Corre Carige (+4,4%), dopo il cda di ieri che ha deciso la data del 30 gennaio come quella cruciale per varare l'alleanza con Ibm sull'information technology.

Corre anche Leonardo (+2,17%). In positivo Azimut (+0,98%), A2A (+0,96%) e Italgas (+0,69%).

In ordine sparso i titoli finanziari con Mediobanca (+0,46%) e Fineco (+0,32%), Unipol (+0,41%), Unicredit (+0,35%) e Generali (+0,13%). In calo Ubi (-1%), Bper (-0,93%), Banco Bpm (-0,68%) ed Mps (-0,20%).

Fca cede l'1% a 18,54 euro, dopo che ieri il titolo ha lasciato sul terreno il 4,15%. In calo anche Exor (-0,82%) e Ferrari (-0,41%). In fondo al listino Recordati (-2,58%).

In calo anche Tim (-0,27%), nel giorno del cda che si svolgerà a Roma, e Mediaset (-0,49%).