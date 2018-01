Borsa:Milano (+0,2%) è migliore Europa

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - La Borsa di Milano prosegue in rialzo (+0,20%) ed è la migliore in Europa, con il Ftse Mib a 23.538 punti. A Piazza Affari svettano Moncler (+2,67%) e Leonardo (+2,53%).

Banche ancora in ordine sparso. In rialzo Fineco (+1,37%), Unicredit (+1%), Mediobanca (+0,41%), Intesa (+0,39%) mentre Mps è sulla parità. In calo Bper (-1,24%), Ubi (-1,09%) e Banco Bpm (-0,89%).

Fca prosegue in negativo e cede lo 0,27%. Debole Exor (-0,33%) mentre Ferrari guadagna lo 0,31%. In calo Tim (-0,34%), nel giorno del cda, e Mediaset (-0,25%). Recordati cede l'1,21% a 37,46 euro, dopo che Credit Suisse conferma il prezzo obiettivo a 37 euro.