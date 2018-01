Borsa: Milano gira in positivo (+0,1%)

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - La Borsa di Milano gira in positivo con il Ftse Mib in rialzo dello 0,12% a 23.522 punti. Svetta Leonardo che guadagna il 3,2%.

In ordine sparso le banche con Carige in rialzo del 3,3%.

Bene anche Unicredit (+1%), Fineco (+1,2%) e Mps (+0,81%) e Intesa (+0,46%). In calo Bper (-1,55%), Ubi (-1,09%), Banco Bpm (-0,82%).

Torna in negativo Fca (-0,37%) a 18,66 euro, dopo un avvio in calo e una successiva rimonta poco dopo i dati positivi di vendita in Europa. Debole Tim (-0,27%), nel giorno del cda, mentre Mediaset è sulla parità.

In calo Recordati (-1,11%) a 37,5 euro, dopo che Credit Suisse ha confermato il prezzo obiettivo a 37 euro.