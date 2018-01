Borsa: Milano chiude piatta con banche

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Seduta senza grandi spunti, così come per l'Europa, per Piazza Affari che chiude poco sopra la parità (Ftse Mib +0,08% a 23.514 punti). Stabile lo spread tra btp e bund a 142,8 punti. Sul listino debole in particolare il credito con Bper (-1,95%) e Banco Bpm (-1,09%). Vendite poi su Tim (-1,63%) con il cda che a preso atto della scadenza domani del term sheet con Canal+. Il negoziato per un accordo di collaborazione sarà comunque "immediatamente riavviato", spiega la società in una nota, "con l'obiettivo di una rapida conclusione". Maglia rosa del listino principale è Moncler (+3,14%). Tra i migliori anche Leonardo (+1,81%) con SocGen che ha alzato la raccomandazione a 'buy' da 'hold'. Lieve rialzo per Fca (+0,43%) non lontana dai 19 euro (18,8 euro). Tra gli altri buon passo per A2a (+1,35%) e Terna (+1,10%).