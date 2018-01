A De Martino controllo Gpi con 5 mln

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il Pastificio De Martino ha ottenuto Un finanziamento da 5 milioni di euro per l'acquisto della partecipazione di controllo di Grandi Pastai Italiani. Il finanziamento, erogato da Deutsche Bank e garantito da Sace (gruppo Cdp), spiega una nota, consentirà allo storico pastificio campano di affacciarsi su nuovi mercati dopo l'espansione degli ultimi anni. "Affrontiamo questa nuova sfida con la passione di sempre - dichiara Giuseppe di Martino, amministratore delegato del Pastificio Di Martino, precisando che l'azienda punta ad un fatturato di 250 milioni in 3 anni. "Abbiamo portato a 7 il numero degli stabilimenti produttivi del Gruppo, dislocati in 3 regioni (Campania, Emilia-Romagna e Lombardia). Così non solo possiamo aumentare la nostra capacità produttiva, ma anche differenziare l'offerta".