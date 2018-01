Petrolio: Wti sale a 64,52 dollari

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Salgono le quotazioni del greggio Wti sul mercato after hour di New York con i contratti sul greggio con scadenza a febbraio che guadagnano 25 centesimi a 64,52 dollari al barile rispetto alle quotazioni di venerdì (ieri niente contrattazioni per la festività del Martin Luther King day). Scende però di 25 centesimi il prezzo del Brent a 70,1 dollari al barile.