Borsa: Milano sale (+1,2%) con Leonardo

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Dopo un avvio sulla parità, Piazza Affari imbocca la direzione della crescita e sale dello 0,17% a 23.582 punti. Continua la corsa di Azimut, che sale del 2,1% spinta dall'annuncio di un maxidividendo, mentre inverte la rotta Fca che, dopo una serie di sedute in positivo, cede l'1,38%. Ieri l'ad Sergio Marchionne in conferenza stampa al salone di Detroit ha detto che il gruppo non ha bisogno di partner. Bene anche Leonardo (+1,8%), mentre scendono Poste (-0,8%), che ieri sono state multate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Fuori dal listino principale, nel giorno del cda, Carige guadagna il 3,4%.