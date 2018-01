Borsa: Milano chiude in calo con Fca

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Seduta in calo per Piazza Affari (Ftse Mib -0,21% a 23.495 punti) indebolita nel finale di seduta dalle vendite su Fca. Il titolo del gruppo automobilistico lascia sul terreno il 4,15% a 18,73 euro, con un minimo in corso di seduta a 18,57 euro. A prevalere le prese di beneficio dopo che Sergio Marchionne ieri da Detroit ha frenato su future alleanze. Sotto scacco anche Azimut (-2,39%) dopo la corsa della vigilia in scia all'annuncio del maxidividendo. Cali decisi anche per Tenaris (-2,03%), Unicredit (-2%), Exor (-1,22%) e, a seguire, su Fineco (-1,14%). Di contro gli acquisti valorizzano Carige (+3,4%) al primo cda dell'anno. Acquisti poi su Atlantia (+2,82%), A2a (+1,43%), Enel (+1,32%) e Italgas (+1,19%).

Invariata Poste dopo la multa dell'Antitrust. Lo spread tra btp e bund chiude stabile a 140 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,95%.