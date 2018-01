Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,40%

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Le Borse europee, con l'ennesimo record di Wall Street, confermano l'intonazione positiva della prima parte di seduta. L'indice d'area Stoxx 600 sale di oltre un quarto di punto con i finanziari e gli industriali in evidenza. Tra le singole Piazze, Parigi sale dello 0,32% mentre Londra prosegue in flessione (-0,22%) con le vendite sulle materie prime. In testa resta sempre Francoforte (+0,84%) con la crescita dell'inflazione che in Germania resta confermata a dicembre a +1,6% su base annua. Milano registra un +0,40% con il Ftse Mib a 23.647 punti. Tra i singoli titoli peggiora Fca (-2,92%) attorno ai 19 euro. Prosegue invece la buona intonazione di Carige (+5,68%) nel giorno del primo cda dell'anno. Debole Poste (-0,15%) all'indomani della multa da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Acquisti poi su A2a (+2,54%), Atlantia (+2,44%), Enel (+1,6%), Leonardo (+1,45%). Lo spread tra btp e bund cala a 137,4 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,9%.