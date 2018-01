Bankitalia: indagine, imprese ottimiste

Le imprese italiane con almeno 50 addetti rimangono favorevoli sulla situazione economica generale corrente e sulle attese per i prossimi tre mesi, seppure in misura inferiore rispetto a quanto segnalato nella rilevazione precedente. E' quanto risulta dall'indagine condotta nel dicembre 2017 dalla Banca d'Italia secondo cui le aspettative di inflazione al consumo restano ancora contenute su tutti gli orizzonti, in linea con la dinamica recente e prevista dei prezzi di vendita praticati dalle imprese.

Le imprese dell'industria in senso stretto e quelle dei servizi segnalano un aumento della domanda dei propri prodotti, mentre nel settore delle costruzioni si registra una riduzione.

Le attese per il prossimo trimestre sulle condizioni in cui operano le imprese risultano lievemente meno favorevoli, per lo più per le valutazioni espresse nel settore delle costruzioni.

I piani di investimento per il 2018 prefigurano un aumento della spesa rispetto all'anno scorso.