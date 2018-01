Yoox, nel 2017 ricavi preliminari +16,9%

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - I ricavi netti preliminari del 2017 di Yoox Neat-A-Porter group sono stati pari a 2,1 miliardi di euro, con una crescita del 16,9% (+11,8% reported) rispetto a 1,9 miliardi di euro del 2016.

Crescita positiva di tutte e tre le linee di business: ricavi netti multimarca in-season in aumento del 18,3%; ricavi netti multimarca off-season in crescita del 14,9%, online flagship store a valore retail in progresso del 20,8%.

I ricavi netti nel quarto trimestre 2017 sono stati pari a 575,1 milioni di euro, con una crescita organica del 13,2% (+6,9% reported) rispetto a 538,2 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente.

Il Ceo Federico Marchetti afferma: "E' stato un anno molto positivo. Nel quarto trimestre abbiamo registrato solide performance in tutto il nostro business".