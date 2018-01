Lego e Tencent per giochi online sicuri

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Lego e Tencent, il colosso informatico cinese, hanno stretto una partnership per rendere sicuro l'ingresso dei bambini cinesi nel mondo digitale. La collaborazione include lo sviluppo di una zona video Lego sulla piattaforma video Tencent, lo sviluppo, la pubblicazione e il funzionamento di giochi con licenza Lego, si legge in una nota, il sistema online per Lego Boost (un set di costruzione e coding) e lo sviluppo di LEGO Life, un social network sicuro per i bambini in Cina. "Lego e Tencent esploreranno ulteriori iniziative per garantire la gestione della sicurezza digitale in ogni azienda, condividere le migliori pratiche in materia di protezione online dei minori e promuovere la promozione della alfabetizzazione online" spiega Jacob Kragh, direttore generale di Lego China.