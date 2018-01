Colossi tedeschi in startup di Acerra

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Dalla terra dei fuochi al cuore dell'economia europea, tedesca e austriaca in primis. Evja, startup napoletana attiva nel settore Smart Agriculture, vede entrare nel suo capitale societario due colossi del mercato agricolo, la tedesca BayWa e l'austriaca RWA, entrambe leader nel settore delle forniture agricole, con un fatturato totale di circa 20 miliardi di euro.

Nata ad Acerra nell'estate 2015, la startup ha sviluppato Opi, un Sistema di Supporto Decisionale per aziende agricole.

Grazie ai sensori installati in campo, l'agricoltore può controllare in tempo reale e ovunque si trovi tutti valori strategici delle colture, come temperatura, umidità, radiazione solare e bagnatura della foglia.