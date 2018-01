Borse Europa chiudono deboli

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Chiusura debole per le Borse europee, con Milano sola in terreno positivo (+0,49% a 23.543 punti). Piatta Madrid (+0,05% a 10467 punti). Negative Londra (-0,12% a 7.769 punti) e Parigi (-0,13% a 5.509 punti). La peggiore è stata Francoforte, che ha terminato le contrattazioni in perdita dello 0,34% a 13.200 punti.