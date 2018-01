Borsa: Milano si rafforza, vola Azimut

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Piazza Affari si rafforza e guadagna lo 0,6% a 23.568 punti, spinta dal boom di Azimut che, dopo i preliminari per il 2017 con l'annuncio del raddoppio del dividendo, vola al 12,76%. Continua a crescere Fca (+2,14%), in attesa della conferenza stampa dell'ad Sergio Marchionne, al Salone di Detroit, seguita da Saipem (+2%). Appesantiscono il listino Cnh (-1,4%) e Buzzi (-1,4%). In perdita Mediaset (-0,8%) e Tim (-0,6%). Sale nel complesso il comparto delle banche (+0,4%), con Bper che guadagna lo 0,8%, Intesa lo 0,66%, Banco Bpm lo 0,44%, Ubi lo 0,35% e Unicredit lo 0,3%.