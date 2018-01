Borsa: Milano sale, Fca guadagna il 2,2%

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Piazza Affari sale dello 0,5% e tocca quota 23.543 punti, come a novembre 2015, confermando la serie positiva di sedute in crescita iniziata il 2 gennaio 2018.

A trainare il listino è ancora Azimut (+13,30%), che stima di chiudere il 2017 con un utile netto tra i 215 e i 225 milioni di euro e propone un maxi dividendo. In salute Fca che, nel giorno del salone di Detroit e della conferenza stampa dell'ad Sergio Marchionne, guadagna il 2,2% a 19,43 euro aggiornando i massimi per l'ottava seduta di seguito. Bene anche Saipem, in salita del 2,17%. Sotto pressione, invece, Cnh (-1,22%) e Buzzi (-1,16%).

In perdita Mediaset (-0,4%) e Tim (-0,7%). Contrastate le banche: Intesa sale dello 0,6%, piatta Unicredit, mentre Banco Bpm cede lo 0,5%. Fuori dal listino principale, boom di Carige (+8,54%).