Borsa: Milano sale con Azimut e Saipem

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Piazza Affari gira oltre la parità a metà seduta, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,2% a 23.476 punti, spinto da Azimut (+9,41%) dopo i preliminari del 2017, e Saipem (+1,73%), favorita dalle quotazioni del greggio.

Acquisti anche su Fca (+1,52%), il cui amministratore delegato Sergio Marchionne al Salone di Detroit ha annunciato l'arrivo di una Jeep ibrida nel 2022, mentre cede Cnh (-1,71%). A due velocità le banche a due giorni dall'incontro tra la presidente della vigilanza unica della Bce Danièle Nouy in Bankitalia per discutere sul cosiddetto 'addendum' sugli Npl. In calo Unicredit (-0,29%) e Banco Bpm (-0,1%) a differenza di Ubi (+0,15%) e Bper (+0,79%), mentre corre Carige (+3,66%). Deboli Mediaset (-0,98%) e Tim (-0,67%). Rimbalza Vivendi (+2,67%) con i titoli del settore.