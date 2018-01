Borsa: Milano maglia rosa in Europa

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Piazza Affari sale dello 0,55% ed è maglia rosa in un'Europa che, per il resto, è piuttosto debole.

Londra e Parigi sono piatte, mentre Madrid sale dello 0,2%. In calo Francoforte, che cede lo 0,13%. Nel Vecchio Continente cresce il settore delle utility (+0,4%), mentre è sotto pressione il comparto immobiliare (-0,33%).