Borsa Milano chiude in rialzo con Azimut

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Piazza Affari maglia rosa in un'Europa debole, anche per l'apprezzamento dell'euro sul dollaro. La Borsa peggiore è stata Francoforte (-0,34%), che paga le lentezze nella formazione di una coalizione di governo.

I mercati hanno fatto a meno delle indicazioni di Wall Street, chiusa per il Martin Luther King Day. Milano ha guadato lo 0,49% a 23.543 punti, come a novembre 2015, confermando la serie di sedute in crescita iniziata il 2 gennaio 2018. A trainare il listino è stata Azimut (+12,76%), che propone un maxi dividendo.

In salute Fca, al salone di Detroit, l'ad Sergio Marchionne ha detto che lo spin off di Magneti Marelli verrà proposto entro il 2018. Il titolo ha guadagnato il 2,14% a 19,54 euro, aggiornando i massimi per l'ottava seduta di seguito. Bene anche Saipem, salita del 2,42%. Sotto pressione Cnh (-1,14%), Buzzi (-1,16%) e Recordati (-1,24%). In perdita Mediaset (-0,43%) e Tim (-0,67%).

Tra le banche, boom di Carige (+7,3%).