Borsa: Milano -0,2%, giù Cnh e Unicredit

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Prevalgono le vendite in Piazza Affari nella prima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib cede lo 0,2%) frenato da Cnh (-1,71%), Unicredit (-0,8%), Ubi Banca (-0,49%) e Banco Bpm (-0,68%), oggetto di prese di beneficio e a due giorni dall'incontro tra la presidente della vigilanza unica della Bce Danièle Nouy con i rappresentanti delle banche italiane per discutere sul cosiddetto 'addendum' sugli Npl. In controtendenza invece Carige, che segna un balzo del 4,88%. Favorite dal prezzo del greggio salgono Tenaris (+1,06%), che produce i tubi per le infrastrutture petrolifere, e Saipem (+0,79%), che li installa. Bene Azimut (+0,72%) ed Fca (+0,7%), contrastate invece Mediaset (+0,31%) e Tim (-0,27%).