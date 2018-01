Borsa: Europa fiacca, Milano +0,38%

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Prosegue in calo la seduta delle principali borse europee nel giorno in cui Wall Street è chiusa per festeggiare Martin Luther King. Pesa l'ulteriore passo avanti dell'euro sul dollaro, assestato sui massimi, il biglietto verde a quasi 1,23 sulla moneta unica. A parte Milano (+0,38%) e Madrid (-0,19%) cedono Parigi (-0,09%), Francoforte (-0,27%). Meglio delle stime la bilancia commerciale dell'Ue a 22,5 miliardi. In calo i bancari Standard Chartered (-1,46%) ed Hsbc (-0,97%) a Londra, in controtendenza invece Carige (+6,1%) e Azimut (+10,7%) dopo i preliminari sul 2017. Deboli Air France (-3,3%), Lufthansa (-1,74%) e EasyJet (-1,05%) mentre sono in corso trattative per Alitalia. Rimbalzo di Vivendi (+2,57%) dopo lo scivolone delle ultime due sedute a seguito dei conti, in crescita ma meno delle stime degli analisti.