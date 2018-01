Borsa: Europa debole, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Borse europee negative in avvio di settimana, frenate dall'ulteriore passo avanti dell'euro sul dollaro, con il cambio che ha superato quota 1,22 biglietti verdi per unità della moneta unica. A parte Madrid (-0,15%) risultano in calo Parigi (-0,24%), Francoforte (-0,18%), Milano (-0,1%) e Londra (-0,08%), con prese di beneficio sul comparto bancario, dopo i recenti rialzi. In arrivo alle 11 la bilancia commerciale dell'Ue, attesa in rialzo sopra i 22 miliardi, mentre Wall Street è chiusa per festività. Segno meno per i bancari Standard Chartered (-1,1%) ed Hsbc (-0,62%) a Londra e per Unicredit (-0,86%) e Ubi Banca (-0,54%) in Piazza Affari. In controtendenza Carige (+6,1%). Deboli Air France (-1,13%) e Lufthansa (-0,33%) mentre sono in corso trattative per Alitalia. Nuovo sprint di Fca (2,4%) mentre è in corso il Salone di Detroit.