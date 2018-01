Banche:azzerati,Consob riapre speranze

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "La recente decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) in seno alla Consob, che ha riconosciuto un indennizzo ad alcuni azionisti azzerati dal decreto Salva-Banche, legittima la possibilità per gli azionisti di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariCheti di avanzare pretese risarcitorie nei confronti delle nuove banche (Ubi e Bper) e di farlo risolvendo la controversia in sede extra-giudiziale, cioè ancor prima di fare una vera e propria causa in tribunale, in tempi relativamente brevi e senza oneri fissi". E' quanto si legge in una nota del Comitato Azzerati dal Salva Banche guidato da Alvise Aguti e Silvia Battistelli che ha costituito un team di persone con una casella mail (arbitrato.azionisti@gmail.com) ed offre un servizio gratuito di analisi e studio della documentazione bancaria degli ex azionisti. Per i casi in cui saranno individuati possibili violazioni in materia di servizi di investimento si potrà presentare ricorso presso l'Arbitro Consob.