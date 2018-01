Astaldi:Usa,contratto da 108 mln dollari

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Ammonta a 108 milioni di dollari il contratto Astaldi si è aggiudicata per la realizzazione di una tratta della Wekiva Parkway, in Florida negli Stati Uniti. A comunicarlo in una nota l'azienda. Il contratto prevede la costruzione di 8 chilometri di nuova autostrada lungo il tracciato State Road 429 - State Road 46, comprensivo di 12 ponti e tutte le opere connesse. La durata dei lavori è prevista pari a poco più di 5 anni, con avvio già a partire dal primo trimestre 2018.

Il Committente è il Florida Department of Trasportation (Fdot - District 5), l'Agenzia di Stato americana deputata allo sviluppo del sistema delle infrastrutture di trasporto dello Stato della Florida. Le opere saranno finanziate con fondi Fdot.

I lavori saranno eseguiti da Astaldi Construction Corporation (ACC), partecipata del Gruppo Astaldi dedicata allo sviluppo del mercato americano. Nella nota si precisa che Usa rappresentano una delle aree di maggiore interesse per la crescita pianificata dal Gruppo per i prossimi anni.