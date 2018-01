Alitalia:Mise-Mit,approfondire richieste

Il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda e quello dei Trasporti Graziano Delrio hanno incontrato i commissari di Alitalia, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, i quali "hanno confermato che la società nel primo trimestre presenterà ricavi in crescita rispetto all'anno precedente e che il prestito dello Stato non è stato sostanzialmente intaccato". E' quanto si legge in una nota congiunta dei due ministri al termine dell'incontro odierno con i commissari, servito a "fare il punto sulla procedura di Amministrazione e sul processo di vendita".Per ciò che concerne la procedura di vendita "le manifestazioni di interesse pervenute devono essere ulteriormente approfondite prima di poter procedere ad una negoziazione in esclusiva".

Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ed il Ministro dei Trasporti Graziano Delrio "hanno dato istruzione ai Commissari di procedere velocemente in presenza di un'offerta solida e credibile".