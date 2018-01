Padoan, M5s pericolo per stabilità

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il movimento 5 stelle "è un pericolo per la stabilità e la sostenibilità del paese, dovuto spesso a una grande incompetenza". Lo afferma il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan alla trasmissione in 1/2 di Lucia Annunziata che del movimento "si è fatto una idea guardando due esperienze: la non amministrazione di due importanti città del paese e i rapporti con loro che ho avuto in Parlamento".