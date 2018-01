Bitcoin in calo,monito Banca Indonesia

Nuovo calo per le criptovalute sulle piattaforme di mercato dopo che la Banca Centrale dell'Indonesia ha lanciato un allarme sui rischi delle monete virtuali definendole "altamente speculative" e in grado di creare "bolle finanziarie oltre ad essere utilizzate per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo". Le quotazioni del Bitcoin sono scese così del 6,8% a 13.229 dollari toccando un passivo del 33% rispetto al massimo raggiunto il 17 dicembre di 19.666, mentre il Ripple è scivolato del 10% a 1,78 dollari.

La dichiarazione della banca centrale indonesiana arriva dopo alcuni provvedimenti restrittivi emessi già a gennaio e misure di contrasto decise dalla Corea del Sud e dalla Cina nei giorni scorsi.