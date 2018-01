Dea Capital: investe in Botter e Cds

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Dea Capital ha rilevato il 22,5% della Casa Vinicola Botter di Fossalta di Piave (Venezia), controllata dall'omonima famiglia, che rimarrà azionista di controllo dell'azienda che produce Prosecco, Pinot Grigio e Primitivo. L'operazione è finalizzata ad "accelerare ulteriormente la crescita del business nei mercati esteri - viene spiegato - in particolare Stati Uniti e Cina, con l'obiettivo di raggiungere la quotazione in Borsa nel medio periodo". DeaCapital inoltre sosterrà la famiglia, che manterrà la guida dell'azienda che ha venduto lo scorso anno 86mila bottiglie realizzando un fatturato di circa 180 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 24 milioni, nella propria strategia di acquisizioni mirate in Italia. Oltre che in bottiglie Dea Capital ha investito anche in tappi, rilevando il 35% di Cds, attiva nella produzione di chiusure in plastica per bevande. L'Azienda piacentina ha realizzato nel 2017 un fatturato di circa 41,5 milioni di euro e un Mol di circa 8,5 milioni.