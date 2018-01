Alitalia: a breve incontri con AirFrance

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "A breve sono in calendario incontri fra Air France e Aitalia". E' quanto affermano fonti finanziarie qualificate vicine alle trattative in merito alla posizione del gruppo AirFrance-Klm che ha affermato oggi di non aver presentato al momento un'offerta ma che appunto sarebbe interessata alla compagnia di concerto con Easyjet.