Nasce Spaxs, la società di scopo di Passera

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Nasce Spaxs, la società di scopo Spac, ovvero 'Special purpose acquisition company', firmata da Corrado Passera, ex consigliere delegato di Intesa Sanpaolo ed ex ministro dello Sviluppo economico nel governo Monti, insieme al partner Andrea Clamer, ex Banca Ifis. La nuova società, che si quoterà sul Mercato Alternativo dei Capitali di Piazza Affari (Aim) ad inizio febbraio, è focalizzata sui servizi finanziari e punta all'acquisizione di una società del settore, con l'obiettivo di creare un operatore attivo nei servizi delle Pmi, dei crediti deteriorati e nell'offerta di servizi "ad alto tasso di digitalizzazione".

Spaxs si propone di raccogliere tra i 400 e 500 milioni di euro di capitali per diventare - spiegano i promotori in una nota - tra le più grandi Spac in Italia.