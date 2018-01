Borsa Milano bene con Europa, svetta Cnh

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,53%, in testa alle principali Borse europee, una seduta segnata dall'avanzata dell'euro, spinto dall'intesa sul governo tedesco e dallo spiraglio aperto dai verbali della Bce per un'accelerazione nel rialzo dei tassi. La buona intonazione di Wall Street ha dato fiducia ai listini, con Parigi salita dello 0,5%, Francoforte dello 0,3% e Londra dello 0,2%.

Il Ftse Mib si è consolidato a 23.429 punti, spinto dai bancari, dal risparmio gestito e dagli industriali mentre hanno annaspato le assicurazioni. Cnh (+2,5%) ha indossato la maglia rosa, davanti a Mps (+2,24%), Prysmian (+1,77%), Ferragamo (+1,64%), Banca Generali (+1,46%), Azimut (+1,34%) Banco Bpm (+1,32%) e Intesa (+1,27%). Bene anche Exor (+1,5%), che ha beneficiato anche dei rialzi di Fca (+0,68%). Male, invece, UnipolSai (-1,07%), Unipol (-0,83%), Tim (-0,6%) e Generali (-0,32%), tagliata a 'sell' da Citi.

Fuori dal Ftse Mib balzo di Piaggio (+6,3%), in scia ai dati sulla produzione industriale.